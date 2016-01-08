Как узнать строку инициализации для моего авто для ELM327?
Как узнать строку инициализации для моего авто для ELM327 Bluetooth, WiFi?
Выбираем в программе HobDrive (хобде) тип машины (например, Toyota JDM), шаблон инициализации (например, Toyota JDM-common), получаем инит-строку. Срисовываем, заменяем ";" на "\n" и впихиваем в Торк.
Таким не хитрым можно получить строку инициализации для вашего авто! Пользуйтесь!
Выбираем в программе HobDrive (хобде) тип машины (например, Toyota JDM), шаблон инициализации (например, Toyota JDM-common), получаем инит-строку. Срисовываем, заменяем ";" на "\n" и впихиваем в Торк.
Таким не хитрым можно получить строку инициализации для вашего авто! Пользуйтесь!
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