Как узнать строку инициализации для моего авто для ELM327? Блог им. alexavias Как узнать строку инициализации для моего авто для , WiFi?



Выбираем в программе HobDrive (хобде) тип машины (например, Toyota JDM), шаблон инициализации (например, Toyota JDM-common), получаем инит-строку. Срисовываем, заменяем ";" на "

" и впихиваем в Торк.







Таким не хитрым можно получить строку инициализации для вашего авто! Пользуйтесь! ELM327 Bluetooth , WiFiВыбираем в программе HobDrive (хобде) тип машины (например, Toyota JDM), шаблон инициализации (например, Toyota JDM-common), получаем инит-строку. Срисовываем, заменяем ";" на "

" и впихиваем в Торк.Таким не хитрым можно получить строку инициализации для вашего авто! Пользуйтесь!

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