Как узнать строку инициализации для моего авто для ELM327?

Блог им. alexavias
Как узнать строку инициализации для моего авто для ELM327 Bluetooth, WiFi?

Выбираем в программе HobDrive (хобде) тип машины (например, Toyota JDM), шаблон инициализации (например, Toyota JDM-common), получаем инит-строку. Срисовываем, заменяем ";" на "\n" и впихиваем в Торк.
Блог им. alexavias: Строка инициализации Torque Pro ELM327 

Блог им. alexavias: Строка инициализации Torque Pro ELM327 
Таким не хитрым можно получить строку инициализации для вашего авто! Пользуйтесь!
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